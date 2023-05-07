Лесной пожар в Курганской области перекинулся на школу и 20 домов

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В деревне Юлдус Курганской области лесной пожар перекинулся на школу и 20 жилых домов, проводится эвакуация населения. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В деревне Юлдус в результате перехода природного пожара горят 20 домов и школа, проводится экстренная эвакуация, — рассказал собеседник агентства.

От лесных пожаров страдают и соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь. Он добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами из-за их большого количества.

В воскресенье, 7 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона. По его словам, в тушении лесных пожаров принимают участие 1100 сотрудников областной противопожарной службы, весь личный состав регионального управления МЧС, 130 профессиональных пожарников-десантников, а также самолет Ил-76 и пять вертолетов.