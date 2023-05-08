Большинство природных пожаров в Курганской области локализовали

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Сотрудники МЧС локализовали девять из 13 очагов, действующих в Курганской области возгораний. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

— Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована, — сказал он.

При этом за сутки потушены еще восемь возгораний. В Telegram-канале МЧС России уточнили, что в тушении пожара принимают участие 290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию.

Как стало известно, число домов, которые были уничтожены лесным пожаром в Курганской области, увеличилось до 42. Кроме того, сохраняется риск того, что пожары перейдут еще на восемь населенных пунктов, в которых суммарно проживает более четырех тысяч человек.

Ночью 8 мая в Курганскую область прибыл глава МЧС России Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства.

Накануне власти региона ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

От лесных пожаров страдают соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь.