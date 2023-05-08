Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Большинство природных пожаров в Курганской области локализовали

Араз Салехов
Происшествия
Большинство природных пожаров в Курганской области локализовали
Фото: Сергей Волчков / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС локализовали девять из 13 очагов, действующих в Курганской области возгораний. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

— Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована, — сказал он.

При этом за сутки потушены еще восемь возгораний. В Telegram-канале МЧС России уточнили, что в тушении пожара принимают участие 290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию.

Как стало известно, число домов, которые были уничтожены лесным пожаром в Курганской области, увеличилось до 42. Кроме того, сохраняется риск того, что пожары перейдут еще на восемь населенных пунктов, в которых суммарно проживает более четырех тысяч человек.

Ночью 8 мая в Курганскую область прибыл глава МЧС России Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства.

Накануне власти региона ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

От лесных пожаров страдают соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь.

МЧС Курганская область Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте