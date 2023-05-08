Количество уничтоженных пожаром в Курганской области домов выросло до 42

Фото: МЧС / Рязанская область

Число домов, которые были уничтожены лесным пожаром в Курганской области, увеличилось до 42. Об этом в понедельник, 8 мая, в экстренных службах региона.

— Количество уничтоженных природными пожарами строений в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской выросло до 42, — говорится в сообщении.

Кроме того, сохраняется риск того, что пожары перейдут еще на восемь населенных пунктов, в который суммарно проживает более четырех тысяч человек, передает со ссылкой на источник ТАСС.

До этого стало известно, что в Курганскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства.

До этого власти Курганской области ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

От лесных пожаров страдают и соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь. Он добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами из-за их большого количества.