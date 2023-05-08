Глава МЧС России Куренков вылетел в Курганскую область из-за лесных пожаров

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства в воскресенье, 7 мая, вылетел в Курганскую область из-за ситуации с лесными пожарами в регионе.

— Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией, — заявил министр.

Специалисты из центрального аппарата МЧС, прибывшие в регион вместе с Куренковым, определят дальнейшую стратегию по борьбе с пожарами, передает РИА Новости.

До этого власти Курганской области ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

От лесных пожаров страдают и соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь. Он добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами из-за их большого количества.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона. По его словам, в тушении лесных пожаров принимают участие 1100 сотрудников областной противопожарной службы и весь личный состав регионального управления МЧС.