Число сделок по продаже квартир по договоренности снизилось в Москве на 10 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Число сделок по продаже квартир по договоренности в столице снизилось до 10 процентов. Об этом в среду, 10 мая, сообщили специалисты «ИНКОМ-Недвижимость».

— В настоящее время на такие сделки приходится около 10 процентов — все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали. Тем не менее продаж по доверенностям много — их доля сейчас в два раза превышает стандартный для вторичного рынка показатель, — рассказала юрисконсульт офиса «Академическое» компании Наталья Киселева.

Она добавила, что осенью прошлого года количество вторичных объектов по доверенности выросло в 3,4 раза относительно фоновых значений. Речь идет о доверенностях, подтвержденных как российскими, так и зарубежными нотариусами, передают «Известия».

Цены на вторичное жилье в РФ начали медленный рост. С начала мая стоимость таких квартир подросла примерно на один процент, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка недвижимости. По мнению собеседника «Вечерней Москвы» ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, ситуация на рынке вторичного жилья в России до сих пор не стабилизировалась. На данный момент предпосылок к подорожанию квартир на вторичке нет, но все может резко измениться.