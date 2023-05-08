Что будет с ценами на вторичное жилье в ближайшее время

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Цены на вторичное жилье в РФ начали медленный рост. С начала мая стоимость таких квартир подросла примерно на один процент, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка недвижимости. По мнению собеседника «Вечерней Москвы» ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, ситуация на рынке вторичного жилья в России до сих пор не стабилизировалась. В данный момент предпосылок к подорожанию квартир на вторичке нет, но все может резко измениться.

Рынок завязан на ипотеку

По его словам, есть ряд причин, по которым подорожание жилья в ближайшее время не ожидается.

— Существует много факторов, которые не способствуют увеличению цены квадратного метра, в том числе на вторичном рынке. Рынок сейчас завязан на ипотеку. Сделок за наличные практически не происходит. Перед праздниками три банка повысили ипотечные ставки. Ипотечный рынок начинает выполнять требования Центрального банка. Последнее требование — как раз ужесточение правил рассмотрения заемщиков, — рассказал Ракута.

Эксперт подчеркнул, что в числе новых правил — увеличение минимального первоначального взноса с 10 до 15–20 процентов. Кроме того, ужесточаются требования к текущей кредитной нагрузке и кредитной истории, добавил брокер.

Рост цен исключать нельзя

Как отметил эксперт, нынешний кризисный момент еще не пройден. По умолчанию вторичная недвижимость в ближайшее время дорожать не должна, считает Ракута.

— Продажи на вторичке вряд ли стабилизируются в скором времени. Может быть, в какой-то момент мы увидим снижение, затем кратковременную стабилизацию и потом даже небольшой рост. Но это пока не сигнал к тому, что вторичный рынок у нас приходит в себя. Это временный эффект: наоборот, все действия и принятые решения будут способствовать замедлению вторичного рынка, — объяснил специалист.

Однако, подчеркнул ипотечный брокер, в правительстве идут разговоры о введении льготной ипотеки на вторичный рынок для определенных категорий граждан. Пока никаких указов на этот счет нет, и рынок изменений не ощутил. А вот если подобные инициативы реализуются, вторичное жилье может подорожать.

— Если Минстрой и Минфин решат ввести меры поддержки, стимулируя вторичный рынок, то возможен рост цены. Если этого не будет, то, повторюсь, как минимум в этом году серьезных изменений ждать не стоит, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Не первый кризис

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что нынешние экономические реалии — не первое испытание, которое приходится переживать российскому рынку недвижимости.

— Например, в 2014 году рынок недвижимости в России вел себя очень эмоционально. В какой-то период времени была просадка, а потом, когда все поняли, что ситуация не такая критическая, рынок стабилизировался. Похожий эмоциональный всплеск был в 2020 году из-за введения карантина. Стройка встала, и люди, не понимая, что будет происходить дальше, начали применять совершенно разные тактики. Кто-то приостановил продажи, кто-то, наоборот, снизил цены, чтобы быстрее продать, — напомнил специалист.

Последние год-полтора тоже были эмоциональными. Однако, заметил брокер, сейчас рынок адаптировался, и он становится более прагматичным: и продавцы, и покупатели внимательно отслеживают повестку дня в плане экономики, ипотечных ставок и политических решений (которые стали оказывать на рынок сильное влияние).

Если российский рынок недвижимости пройдет этот опыт, то любые возможные потрясения в будущем будут преодолены легче, заключил Ракута.