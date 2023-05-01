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Приметы и советы

В Москве вдвое вырос спрос на апартаменты. Что важно знать перед покупкой такого жилья

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Что важно знать перед покупкой апартаментов в 2023 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последний месяц в столице вдвое вырос спрос на апартаменты. При этом данный вид жилья имеет ряд нюансов, которые лучше изучить до покупки. В чем главные отличия апартаментов от квартир и как определиться с выбором, «Вечерней Москве» рассказал риелтор Олег Бендриков.

Жизнь без прописки

Как отметил специалист, апартаменты имеют статус нежилых помещений. Из-за этого вид за окном часто может не радовать глаз.

— В большинстве случаев апартаменты находятся близко к промзонам, — объясняет собеседник «ВМ». — Нередко на месте апартаментов был какой-то завод, который выкупили и превратили в многофункциональный комплекс. Но обычно апартаменты располагаются рядом с продовольственными магазинами, салонами красоты, аптеками и так далее, потому что на первых этажах в большинстве случаев сдаются коммерческие помещения.

Важно: статус нежилого помещения не позволяет прописаться в апартаментах.

При этом, по словам Бендрикова, в некоторых жилых комплексах дается возможность оформить временную регистрацию на срок до пяти лет.

Дорогая «коммуналка»

Покупая апартаменты, важно изучить коммунальные тарифы, уверен эксперт:

— При покупке апартаментов нужно обращать внимание на ежемесячное обслуживание управляющей компании и тарифы, по которым происходит оплата коммунальных платежей. Тарифы для апартаментов рассчитываются как для коммерческих помещений, и они больше, чем тарифы для жилых помещений.

Высокий налог

По словам эксперта, ежегодный налог в апартаментах обычно составляет полпроцента от кадастровой стоимости. Однако есть апартаменты, в которых налог рассчитывается по ставке в два процента. Из-за этого его сумма иногда достигает 200–300 тысяч рублей в год.

При этом о «чистоте» сделки при покупке апартаментов переживать не стоит. Чаще всего они продаются с соблюдением всех норм законодательства, и подводных камней со временем появиться не должно.

— Если дом сдан, оформление идет по официальным договорам, есть инфраструктура внутри комплекса или рядом, то опасностей, по сути, никаких нет, — уверен Бендриков. — Сделки проходят через Росреестр, и просто так обмануть человека не получится.

Хороши как дополнительное жилье

Обычно цена апартаментов ниже аналогичных по площади квартир в одном районе. По словам собеседника «ВМ», разница в стоимости может достигать 25–30 процентов. По этой причине апартаменты — хороший вариант для тех, у кого уже есть квартира или дом за городом.

— Апартаменты логично рассматривать как второе жилье, — считает Бендриков. — Если жилья нет, то большинство покупает квартиру, а апартаменты уже в дополнение. Или, например, есть загородный дом, основная жизнь проходит за городом, и в город человек приезжает раз в месяц на неделю. Тогда можно за шесть–семь миллионов купить апартаменты недалеко от какой-нибудь станции метро. Квартиру за такие деньги не купить.

При этом, как отметил риелтор, ипотечные ставки на апартаменты выше ставок на квартиры в среднем на два–три процента. Это может быть ощутимо, если сумма заема большая.

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