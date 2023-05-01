Спрос на апартаменты в Москве увеличился вдвое за месяц

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве за месяц вдвое увеличился спрос на апартаменты. Об этом сообщили аналитики компании «Бон Тон».

Как выяснилось, больше всего апартаментов продают в комфорт-классе (54 процента), спрос на них вырос в 2,5 раза.

По данным экспертов, средняя стоимость апартаментов составляет 22,1 миллиона рублей. Самый бюджетный вариант апартаментов среди округов доступен в ЮВАО, где стоимость лота составила 10,7 миллиона рублей. Самым дорогим округом остается ЦАО — 68 миллионов рублей, сообщают «Известия».

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что предложение вернуть НДС на апартаменты можно объяснить желанием правительства убрать конкуренцию между дешевыми апартаментами и другими видами недвижимости. Он предрек удорожание апартаментов, если новый законопроект будет принят.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил, стоит ли сейчас покупать квартиру в качестве инвестиции. По его словам, для получения прибыли в этом вопросе человеку необходимо соблюсти ряд правил. Какие именно — в материале «Вечерней Москвы».