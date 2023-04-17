«Доступность улучшается»: как изменятся цены на квартиры в Северном районе столицы после открытия метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже к осени жители района Северный могут получить доступ к метро. В составе нового участка длиной 5,8 километра построят три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Стоит ли покупать квартиру в Северном районе и как будут меняться цены на жилье здесь после открытия метро, «Вечерней Москве» рассказал риелтор Олег Бендриков.

Удобный вариант

По словам специалиста, Северный район становится все более интересным для проживания.

— Покупая квартиру, люди в основном отталкиваются от места работы и места проживания близких. Даже если человек живет на юге, но при этом регулярно ездит на север — то он вполне может туда переехать. Северный — хороший район: здесь есть хорошая инфраструктура, парки, магазины на любой вкус. К тому же это район внутри МКАД, а не в 30 километрах от города.

Транспортная доступность Северного района также улучшается, заметил эксперт. Благодаря открытой Северо-Восточной хорде с севера на юг столицы можно спокойно добраться как общественным транспортом, так и на автомобиле.

Цены уже выросли

Как отметил Бендриков, новость, что в Северном районе открывается метро, уже повлияла на стоимость квартир в этой части столицы.

— Раньше в Северном районе прямо за МКАД можно было купить однокомнатную квартиру в пределах трех с половиной или четырех миллионов рублей. Сейчас их стоимость — восемь-девять миллионов. Конечно, повлияло не только метро: здесь и отложенный спрос после пандемии, и курс валют, и другие факторы.

Специалист обратил внимание, что в обычной ситуации стоимость квартир в среднем увеличивается еще на 10 процентов после открытия метро.

Удачный момент

Как отметил специалист, нынешняя ситуация на рынке недвижимости имеет некоторые особенности.

— На сегодняшний день застройщики в разных районах Москвы (не только в Северном) готовы отдавать квартиры с дисконтом: можно получить скидку в 10, а то и 20 процентов.

При этом президент России Владимир Путин недавно отметил, что необходимо рассмотреть программу льготного ипотечного кредитования на вторичное жилье, уточнил эксперт. Если ставки на вторичку упадут, стоимость квадратного метра не будет снижаться.

Нынешний момент удачен для покупки квартиры в столице, резюмировал Бендриков.

— Все зависит от ситуации конкретного человека, но в целом вложение в недвижимость — самое надежное вложение на протяжении многих лет. Даже с учетом сегодняшней не совсем понятной ситуации квартиру в районе с планируемым открытием метро лучше покупать заранее. Если говорить про первичное жилье, то потом и дом может сдаться, а это опять же повышенные расходы.