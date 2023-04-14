Собянин: Строительство метро от «Селигерской» до «Физтеха» вышло на финишную прямую

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» уже осенью.

— Продолжаем строительство Дмитровского радиуса метро. После окончания и ввода вот этих трех станций протяженность Люблинско-Дмитровской линии метро вообще удвоится, — сказал глава города в ходе осмотра работ на станции «Физтех».

В результате строительства еще трех станций жители района Северный, уточнил он, получат метро в шаговой доступности. Работы желательно завершить к осени, а также заранее провести благоустройство, построить пешеходные переходы и новую дорогу, написал Собянин в Telegram-канале.

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Гендиректор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков доложил, что общая строительная готовность участка составляет 60–70 процентов. Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха» было начато в 2019 году.

Участок длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

После открытия БКЛ метро время в пути до автостанции «Варшавская» сократилось на 20 минут, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пройти до автостанции «Варшавская» от одноименной станции БКЛ теперь можно всего за четыре минуты. Сама автостанция оборудована кассами, залом ожидания, кафе, комнатой матери и ребенка, а также информационными табло с понятным дизайном.