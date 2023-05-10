Москвичам пообещали теплую майскую погоду в ближайшие дни

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшие несколько дней в столичном регионе прогнозируется теплая майская погода. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в Гидрометцентре России.

Так, в четверг, 11 мая, днем в столице ожидается до плюс 18–20 градусов, а в Подмосковье — до 21 градуса тепла. В пятницу, 12 мая, прогнозируется облачная погода преимущественно без осадков. Столбики термометров в этот день покажут до 21 градуса с отметкой «плюс».

Такой температурный фон сохранится и на выходных. В субботу днем в Московском регионе потеплеет до 23 градусов, а в воскресенье ожидается небольшой кратковременный дождь и плюс 15–20 градусов, передает сайт Гидрометцентра.

В столичном регионе завершился период заморозков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, ночью температура воздуха не опустилась ниже плюс шести градусов. При этом в некоторых подмосковных районах заморозки сохранились, наиболее заметными они были на юге и востоке области.

Ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.