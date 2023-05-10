«Эпопея с майскими заморозками завершена»: синоптик Леус сообщил о приходе тепла в столицу

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В столичном регионе завершился период заморозков. Об этом в среду, 10 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ночью температура воздуха не опустилась ниже плюс шести градусов. При этом в некоторых подмосковных районах заморозки сохранились, наиболее заметными они были на юге и востоке области.

— На этом эпопея с майскими заморозками в столичном регионе завершена. А с четверга и пятницы дневная температура будет колебаться около отметки плюс 20 градусов. Ожидаю, что как минимум до конца второй декады мая днем будет плюс 17–22 градуса, — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.

В свою очередь ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.