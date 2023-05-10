Функция звонков и видеочатов появится в Twitter

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пользователи социальной сети Twitter смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать свои личные сообщения. Об этом в среду, 10 мая, сообщил американский миллиардер и владелец сервиса Илон Маск.

— Скоро будет доступен голосовой и видеочат, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона, — заявил предприниматель на своей странице в Twitter.

По его словам, в обновленной версии соцсети также появится функция шифрования сообщений. Благодаря введению подобной возможности, продолжил Маск, теперь никто не сможет раскрыть личные сообщения других пользователей.

Илон Маск анонсировал обновления в ночь на 10 мая по московскому времени, однако в доступе новые функции появятся лишь на следующий день.

Накануне бизнесмен поделился мнением, что мессенджеру WhatsApp не стоит доверять, поскольку приложение якобы может собирать данные пользователей. Позже основатель компании SpaceX на своей странице добавил, что лучше в принципе «не доверять ничему».