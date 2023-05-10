Золушка или Марлен Дитрих: стилист Лисовец назвал самые актуальные наряды для выпускного в 2023 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Совсем скоро старшеклассников ждет окончание школы, получение аттестатов и долгожданные выпускные. Каким нарядам отдать предпочтение в столь волнующий день и что актуально в этом году, «Вечерней Москве» рассказал звездный стилист Владислав Лисовец.

Он обратил внимание, что при выборе выпускного платья не нужно пытаться кого-то удивлять, потому что в таких случаях всегда получается наряд из разряда «слишком».

— Нужно помнить, что это красивый и нежный возраст, который надо правильно подчеркнуть. Сейчас в моде платья с плечами, открытой спиной, декольте, длинные в пол, — рассказал Лисовец. — И лучше отдать предпочтение нежным тонам.

Он подчеркнул, что не нужно путать свадьбу и выпускной день. Платье выпускницы не должно напоминать наряд невесты. Также многое в выборе праздничного образа зависит от вкуса и предпочтений человека, заметил Лисовец:

— Главное понимать, что это не вечернее мероприятие, а дневное. Днем логичнее выглядят более струящиеся ткани, нежные формы, маленькая сумочка и аккуратные туфли.

Однако если хочется добавить в образ немного дерзости, на выпуск можно прийти в мини. Это тоже уместно, если не переходить грань вульгарности, уверен стилист.

Помимо платьев, многие девушки в выпускной день выбирают брючные костюмы. Этот элегантный наряд отлично подходит под праздничное событие, сказал Лисовец.

— Костюмы тоже выглядят красиво, а девушки, которые интересуются модой, все чаще отдают предпочтение такому образу, — отметил эксперт. — Сейчас в моде не супер оверсайз, а чуть приталенная форма со свободными брюками в пол.

В случае с костюмами Лисовец рекомендовал исключить варианты, привычные для банковских работников и менеджеров.

Стилист подвел главный итог: в выборе выпускного образа нет правил. Подбирать наряд надо по своим ощущениям. Кто-то выберет наряд Золушки и придет в длинном платье, а кто-то перевоплотится в Марлен Дитрих, отдав предпочтение костюму.