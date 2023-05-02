Шпаргалки и здоровый сон: психолог Наумова рассказала, как успокоиться перед ЕГЭ

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С 26 мая по 20 июня в России пройдет основной период сдачи Единого государственного экзамена. ЕГЭ — это настоящий стресс для абитуриентов и их родителей. Как правильно отнестись к экзамену и успокоить нервы накануне испытания, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, многие подростки рассматривают экзамен как большую проблему, которую нужно просто пережить. И редкий школьник всерьез воспринимает ЕГЭ как возможность получить новые знания или шанс улучшить свои баллы, которые в будущем положительным образом отразятся на его судьбе, например, при поступлении в вуз.

Чтобы избежать серьезного волнения накануне испытаний, нужно заблаговременно начать процесс подготовки к ЕГЭ.

— Например, есть люди, которые начинают подготовку за неделю до начала испытаний. Понятное дело, что за несколько дней освоить или повторить курс едва ли не всей школьной программы невозможно, — считает эксперт.

Именно знания делают учащегося увереннее во время испытаний. В данном случае работает обратная схема: меньше знаешь — хуже спишь:

— Накануне экзамена лучше не пить никаких успокоительных, они будут, напротив, тормозить все умственные процессы. За пару часов до сна можно пробежаться по материалу и лечь спать.

Спикер акцентировала: мозг лучше работает тогда, когда вы выспались, поэтому бессонная ночь за книгами лишь сильнее затуманит голову.

Еще один важный этап подготовки к экзамену — шпаргалки, считает эксперт.

— Их непременно нужно готовить, но тоже не в последнюю ночь перед испытаниями. Они помогают лучше усвоить материал, поэтому процесс написания шпаргалок можно считать едва ли не самым важным этапом подготовки к ЕГЭ, — уточнила Наумова.

Эксперт призвала учить материал по формату: 45 минут чтения и 10 минут отдыха. Процесс должен сопровождаться прогулками на свежем воздухе и плотной трапезой.

В ночь перед испытанием лучше отказаться от интеллектуальной деятельности и лечь спать пораньше, заключила психолог.