«Требует дополнительного образования»: в каких случаях медсестры смогут выполнять обязанности врачей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Министерство здравоохранения предложило переложить часть обязанностей врачей на медсестер. Смогут ли медсестры выполнять обязанности врачей и что для этого необходимо, «Вечерняя Москва обсудила с директором ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», членом-корреспондентом академии наук, профессором Натальей Мокрышевой.

По ее словам, медсестры по всему миру имеют компетенции для того, чтобы выполнять обязанности врачей. Они являются незаменимыми помощниками, которые могут выполнять часть функций докторов.

— Сейчас внедряются терапевтические школы для пациентов с сахарным диабетом (специальные учреждения, где мотивируют пациентов контролировать болезнь — прим. «ВМ»). Медсестры здесь могут выполнять часть функций по обучению пациентов, разъяснению, поддержке, — сказала специалист.

Для того чтобы выполнять обязанности врачей, медперсоналу требуется пройти дополнительное обучение, но при этом не нужно будет получать высшее образование, отметила Мокрышева.

— Терапевтическое обучение пациентов с сахарным диабетом требует дополнительного образования как врачей, так и медсестер, — пояснила она. — Национальный центр эндокринологии уже разработал специальные программы для повышения квалификации.

Эти программы позволят пациентам повысить доступность в сфере образовательной помощи, пояснила специалист.

— Врачей-эндокринологов недостаточно, а медсестры могут усилить работу обучающих учреждений. Нет смысла привлекать двух–трех врачей в школы сахарного диабета, достаточно будет одного специалиста и квалифицированных медицинских сестер, — заключила Мокрышева.