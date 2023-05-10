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Приметы и советы

Избитая поленом двухлетняя девочка умерла в больнице Хабаровского края

Евгений Жуков
Происшествия
Избитая поленом двухлетняя девочка умерла в больнице Хабаровского края
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Хабаровском крае в больнице умерла двухлетняя девочка, которую отец избил поленом по голове. Об этом в среду, 10 мая, сообщило издание KP.RU.

В материале говорится, что медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Специалисты на протяжении месяца пытались спасти жизнь малышки, однако еще неделю назад она скончалась в реанимации, говорится в статье.

Сам инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля в населенном пункте, находящемся в районе имени Лазо. По информации следствия, мужчина напал на девочку и стал ее жестоко избивать поленом, а после достал нож.

От ребенка отца оттащила мама малышки. Она же вызвала правоохранителей и медиков. Где женщина была до случившегося и в момент нападения, пока неизвестно. Мотивы задержанного также не раскрываются. Доподлинно известно лишь то, что ранее он проходил лечение в психоневрологическом интернате. Диагноз мужчины также не разглашается.

В конце прошлого месяца в Московской области был арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее ребенка, совершенном в 2016 году.

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