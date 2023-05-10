«Идеальный вариант»: какой график работы предпочитает большинство россиян

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В России сократилось количество удаленных вакансий за последние полгода, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, почему работодатели отказываются от «удаленки» и какой режим работы предпочитают россияне.

По его словам, не стоит верить подобным исследованиям, так как они не могут отразить реальное положение дел на рынке труда.

— Данные исследования практически не имеют отношения к реальному положению дел на рынке труда. Пик возникновения удаленных вакансий произошел три года назад во время пандемии. На данный момент не работодатели, а рекрутеры указывают режим работы на сайтах по подбору вакансий. Многие их них ставят галочки, какой вариант занятости можно выбрать, но это может не подходить к реальной вакансии, — сказал он.

Специалист отметил, что на данный момент россияне предпочитают гибридный режим работы. Несколько дней работы из дома позволяют побыть наедине с собой и больше времени уделить рабочим делам, для которых не нужно ежедневно тратить время на дорогу до офиса:

— Сотрудники, которые живут в регионе, но хотят зарабатывать немного больше, предпочитают работать в компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Они предпочитают дистанционный режим работы. Но большинство людей, которые работают в городе, в котором живут, хотят хотя бы иногда видеть своих коллег и приезжать в офис.

Сейчас люди не хотят целый день сидеть в офисе. Даже топ-менеджеры крупных компаний предпочитают гибридный режим работы. Это идеальный вариант, чтобы не тратить несколько часов ежедневно на дорогу, а приезжать в офис по необходимости, заверил Валинуров.

Эксперт назвал «ВМ» самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. По его словам, директора востребованы во всех сферах — финансовой, маркетинговой и многих других. Чем работник выше по иерархии, тем выше его уровень дохода.

Более того, самыми востребованными рабочими специальностями в столице являются курьеры. Они могут зарабатывать до 70 тысяч в месяц, заверил Валинуров.