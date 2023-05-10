В столице завершились самые длинные заморозки в 21 веке

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В Москве завершились самые длинные майские заморозки в 21 веке. Об этом в среду, 10 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в столице было холодно четыре дня, что стало рекордными по продолжительности заморозками в 21 веке. При этом в Подмосковье мороз продержался на один день дольше.

Леус подчеркнул, что в некоторых СМИ продолжает тиражироваться новость о похолодании в ночь на 11 мая. Метеоролог заявил, что снижение температуры не ожидается.

— По нашему прогнозу от Центра «Фобос» ближайшей ночью заморозков не будет. В Москве минимальная температура воздуха опустится до плюс пяти-плюс семи градусов, по области ожидается плюс три-плюс восемь градусов, на востоке до одного градуса тепла, — написал Леус в своем Telegram-канале.

В столичном регионе завершился период заморозков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, ночью температура воздуха не опустилась ниже плюс шести градусов. При этом в некоторых подмосковных районах заморозки сохранились, наиболее заметными они были на юге и востоке области.

Ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.