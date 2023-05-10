Пожарные в Астрахани спасли кошку из горящей квартиры

Фото: Пресс-служба МЧС России

В Астрахани пожарные вытащили кошку из горящей квартиры и привели ее в чувства. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в среду, 10 мая.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире жилого дома на улице Сун Ят-Сена. В ходе тушения возгорания спасатели заметили на полу одной из комнат лежащую без сознания кошку. Сотрудники МЧС вытащили животное на улицу.

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Чтобы животное пришло в себя, пожарные дали ей подышать, надев кислородную маску, дали воды и сделали массаж.

Другое животное спасли в Москве. Недалеко от дома № 17 по Липецкой улице кот застрял в припаркованном автомобиле. Прибывший на место отряд пожарных приподнял машину, снял защитные конструкции и освободил потерпевшего. Операция попала на видео.