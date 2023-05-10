Уличного рэпера Дайнеко приговорили к четырем годам колонии за разжигание ненависти к участникам СВО
Николая Дайнеко, которого обвиняли в разжигании ненависти и вражды к участникам специальной военной операции на Украине, признали виновным. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда столицы в среду, 10 мая.
Дайнеко признали виновным по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Преступление, о котором идет речь, произошло на Триумфальной площади у памятника Маяковскому 25 сентября 2022 года. Николай Дайнеко вместе с Артемом Камардиным и Егором Штовбом читали оскорбительные стихи. Экспертиза показала, что представление разжигало ненависть к российским добровольцам и солдатам Народной милиции республик Донбасса. Молодых людей задержали. Окончания расследования уголовного дела они дожидались в СИЗО.