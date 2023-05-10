Spotify удалил десятки тысяч созданных ИИ песен

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Музыкальный сервис Spotify удалил десятки тысяч песен, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду, 10 мая, сообщила британская газета Financial Times.

Отмечается, что Universal Music Group (UMG) обвинил стартап Boomy в накручивании прослушиваний и нарушении авторских прав. Последний занимается созданием треков с использованием ИИ на основе словесных описаний.

UMG подчеркивает, что Boomy использует голоса других исполнителей для создания треков. В частности, речь идет о рэперах Drake и The Weekend. Всего с 2021 года стартап создал более 14 миллионов музыкальных композиций.

В Spotify отметили, что удалили со своей платформы лишь семь процентов от контента Boomy. Свои действия сервис объяснил борьбой с накруткой прослушивания и обмана системы рекомендаций, пишет издание.

Глава компании Google Сундар Пичаи тоже уверен, что искусственный интеллект и его масштабное внедрение в повседневную жизнь по всему миру грозит активным распространением дезинформации. По его словам, сейчас искусственный интеллект начал развиваться слишком быстро. Проверено в его работе пока еще далеко не все, и это угрожает массовым распространением фейков, уверен Пичаи.