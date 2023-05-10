Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить огород к лету

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До наступления жаркого лета огород нужно успеть обработать от паразитов, особенно это касается садовых культур. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный агроном России Октябрина Ганичкина.

По ее словам, уже в конце мая и начале июня начнется массовое отрождение личинок, поражающих груши, яблоки, абрикосы, сливы и грецкий орех.

Собеседница «ВМ» порекомендовала садоводам и дачникам запастись корагеном.

— Этот инсектицид называют своего рода панацеей от плодожорок и листоверток, которые способны уничтожить урожай в саду, — говорит она. — Чтобы приготовить средство, необходимо взять десять литров воды и один миллилитр корагена, смешать их и начать обработку.

Если добавить в такой раствор еще и два миллилитра скора, то вы сможете защитить свои плодовые растения от коккомикоза, гнили, парши плодовой и монилиоза.

Более того, скор, являясь системным фунгицидом, способен защитить плодовые культуры от комплекса болезней.

Витаминные комплексы — то, чего не хватает садово-огородным культурам в начале лета. В них также нуждаются плодовые деревья.

— Чтобы улучшить рост ваших растений, в упомянутый мною раствор, помимо десяти литров воды, одного миллилитра корагена и двух миллилитров скора, добавьте также биостимулятор. И вас поразит результат.

Повторять обработку можно через две недели, чтобы закрепить результат. Не лишним будет провести профилактику и против тли и отрождающихся долгоносиков:

— Чтобы это сделать, возьмите инсектицид — вещество для уничтожения вредоносных насекомых — и пройдитесь с этим по своим растениям. Для этого возьмите два грамма вещества и десять литров воды. С помощью пульверизатора можно обработать растения.

Собеседница «ВМ» напомнила, что все косточковые культуры в конце мая нужно обязательно проверять на наличие засохших веток. Их непременно нужно убирать, чтобы дать возможность новым и свежим листьям вырваться наружу.