Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить огород к лету
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
До наступления жаркого лета огород нужно успеть обработать от паразитов, особенно это касается садовых культур. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный агроном России Октябрина Ганичкина.
По ее словам, уже в конце мая и начале июня начнется массовое отрождение личинок, поражающих груши, яблоки, абрикосы, сливы и грецкий орех.
Собеседница «ВМ» порекомендовала садоводам и дачникам запастись корагеном.
— Этот инсектицид называют своего рода панацеей от плодожорок и листоверток, которые способны уничтожить урожай в саду, — говорит она. — Чтобы приготовить средство, необходимо взять десять литров воды и один миллилитр корагена, смешать их и начать обработку.
Если добавить в такой раствор еще и два миллилитра скора, то вы сможете защитить свои плодовые растения от коккомикоза, гнили, парши плодовой и монилиоза.
Более того, скор, являясь системным фунгицидом, способен защитить плодовые культуры от комплекса болезней.
Витаминные комплексы — то, чего не хватает садово-огородным культурам в начале лета. В них также нуждаются плодовые деревья.
— Чтобы улучшить рост ваших растений, в упомянутый мною раствор, помимо десяти литров воды, одного миллилитра корагена и двух миллилитров скора, добавьте также биостимулятор. И вас поразит результат.
Повторять обработку можно через две недели, чтобы закрепить результат. Не лишним будет провести профилактику и против тли и отрождающихся долгоносиков:
— Чтобы это сделать, возьмите инсектицид — вещество для уничтожения вредоносных насекомых — и пройдитесь с этим по своим растениям. Для этого возьмите два грамма вещества и десять литров воды. С помощью пульверизатора можно обработать растения.
Собеседница «ВМ» напомнила, что все косточковые культуры в конце мая нужно обязательно проверять на наличие засохших веток. Их непременно нужно убирать, чтобы дать возможность новым и свежим листьям вырваться наружу.