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Приметы и советы

Канадские ученые назвали лучшее лекарство от дневной сонливости

Евгений Силаев
В мире
Канадские ученые назвали лучшее лекарство от дневной сонливости
Фото: shutterstock

Ученые из Университета Макмастера пришли к выводу, что солриамфетол является лучшим средством для лечения дневной сонливости при апноэ. Исследование опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

По данным ученых, около миллиарда человек во всем мире страдают от апноэ. Для лечения чаще всего используется СИПАП-аппарат. Он представляет собой кислородную маску, через которую в легкие во время сна поступает сжатый воздух. Несмотря на это, многие пациенты продолжают испытывать дневную сонливость.

Ученые провели 14 клинических испытаний с участием 3085 человек. В результате исследований выяснилось, что солриамфетол является лучшим лекарством для лечения дневной сонливости. При этом препарат может повышать артериальное давление, что создает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, передает «Газета.ru».

Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, что такое синдром короткого сна и вредно ли спать меньше шести часов в день. По его словам, излишне долгий или короткий сон, как правило, связан с различными заболеваниями. В частности, у человека, который долгое время спит менее шести часов, могут развиться нервные расстройства, проблемы с сердцем, обменом веществ.

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