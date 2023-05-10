Расписание электричек на Ленинградском направлении МЖД изменится с 11 по 29 мая

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В период с 11 по 29 мая существенно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, с 10:30 до 15:00 в будние дни не будет движения поездов на участке Крюково — Ленинградский вокзал. При этом интервалы движения в часы пик увеличатся до 20 минут, а после 20:00 — до 40 минут.

Часть поездов проследует укороченными маршрутами от (до) Сходни, а ряд поездов будет и вовсе отменен. У части составов поменяется набор остановок.

Подобные изменения обусловлены необходимостью модернизации инфраструктуры на станции Крюково для запуска третьего маршрута Московских центральных диаметров, а также для капитального ремонта пути в дальнем пригороде, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также в дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направлений, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.