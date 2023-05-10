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КГБ: Все фигуранты дела о подготовке терактов 9 мая сотрудничают со следствием

Евгений Силаев
В мире
КГБ: Все фигуранты дела о подготовке терактов 9 мая сотрудничают со следствием
Фото: shutterstock

Все задержанные фигуранты уголовного дела о подготовке терактов 9 мая признали вину и сотрудничают со следствием. Об этом в четверг, 10 мая, сообщило государственное телевидение Белоруссии со ссылкой на КГБ.

*Новость дополняется

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