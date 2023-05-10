Киноклуб Музея Победы пригласил москвичей на бесплатные показы в мае

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Музей Победы в мае проведет три некоммерческих показа в рамках киноклуба «Поклонка», первый киносеанс состоится 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 10 мая.

По словам ведущего киноклуба «Поклонка» Геннадия Ходоса, открывать программу показов будет фильм «Сын», являющийся экранизацией одноименной пьесы из трилогии Флориана Зеллера. Картина была представлена на конкурсе венецианского кинофестиваля 2022 года.

Кроме того, в этом месяце в «Поклонке» будет показана испанская картина «Земля Алькаррас» и биографическая драма «Тень Караваджо».

Жителей столицы и ее гостей каждый четверг приглашают насладиться прокатными лентами на большом экране. Для участия в кинопоказах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте киноклуба.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II Майского фестиваля правильного кино состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.