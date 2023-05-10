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Строительные леса обрушились рядом со станцией МЦД-1 «Кунцевская»

Евгений Жуков
Происшествия
Строительные леса обрушились рядом со станцией МЦД-1 «Кунцевская»
Фото: pixabay.com
улица Алексея Свиридова, дом №24 Карта всех событий

Обрушение строительных лесов произошло рядом со станцией первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) «Кунцевская». Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел по адресу улица Алексея Свиридова, дом № 24. Прибывшие на место происшествия профильные специалисты подтвердили падение конструкции, после чего приступили к ликвидации инцидента.

Несмотря на обрушение конструкции, движение поездов не прерывалось.

В апреле в результате обрушения строительных лесов на западе города пострадали два человека. По факту травмирования людей была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяла на контроль прокуратура.

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