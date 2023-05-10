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Приметы и советы

Байден: Дефолт в США обернется проблемами для экономики всего мира

Евгений Белоусов
В мире
Байден: Дефолт в США обернется проблемами для экономики всего мира
Фото: whitehouse

Возможный дефолт в США грозит проблемами всему остальному миру. Такое мнение в среду, 10 мая, высказал американский президент Джо Байден.

— Если мы объявим дефолт из-за своего долга, весь мир окажется в беде, — предупредил президент США.

Байден утверждает, что сам риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами. Он также рассказал о последствиях дефолта для самих Соединенных Штатов и призвал даже не обсуждать тему вероятного дефолта, передает газета The Hill.

Социальная сеть Twitter уличила Джозефа Байдена во лжи и напомнила ему о дефолтах, с которыми столкнулась страна. Президент США заявил, что государство за всю свою историю всегда могло платить по счетам. Спустя время под записью появилась подсказка, в которой рассказывается о пяти дефолтах, с которыми столкнулась американская сторона.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в стране существует угроза дефолта. Она также подчеркнула, что действия со стороны американского президента могут привести к настоящему конституционному кризису в Соединенных Штатах.

Экономика Джо Байден США дефолт
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