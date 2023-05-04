Twitter напомнил Байдену о дефолтах в США

Фото: whitehouse

Социальная сеть Twitter уличила президента США Джозефа Байдена во лжи и напомнила ему о дефолтах, с которыми столкнулась страна. На это в четверг, 4 мая, обратили внимание пользователи социальных сетей.

Накануне Байден заявил, что США за всю свою историю всегда могли платить по счетам. Спустя время под записью появилась подсказка, в которой рассказывается о пяти дефолтах, с которыми столкнулось американское государство. Они произошли в 1779, 1782, 1862, 1934 и 1979 годах.

Фото: скриншот: Twitter / Joe Biden

Twitter во вторник, 2 мая, снял ограничения с записи заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте. Отмечается, что публикация может представлять предмет общественного интереса.

В своей публикации Медведев написал, что Польша не должна существовать для России, пока у ее власти находятся русофобы. Он также заявил о польских наемниках в рядах ВСУ, которых Медведев назвал «крысами». Позднее он сообщил, что показ его публикации был ограничен администрацией социальной сети.