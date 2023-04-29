Медведев: Пока у власти Польши русофобы, она не должна существовать для России

Фото: Администрация президента РФ

Польша не должна существовать для России, пока у ее власти находятся русофобы. Об этом в субботу, 29 апреля, написал в своем Twitter-аккаунте заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, которые должны быть безжалостно истреблены, как вонючие крысы, — написал российский политик.

Помимо этого, Медведев опубликовал версию данного текста на польском и английском языках.

Утром в субботу, 29 апреля, представители руководства Польши и местные правоохранители ворвались в школу при посольстве РФ, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, однако получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание.

Позже в МИД России заявили, что Москва жестко ответит на вторжение польских властей на территорию школы при российском посольстве в Варшаве. В ведомстве отметили, что враждебные действия польского руководства нарушают Венскую конвенцию.