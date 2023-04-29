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В МИД пообещали жестко ответить на вторжение в школу при посольстве России в Польше

Никита Худяков
Общество
В МИД пообещали жестко ответить на вторжение в школу при посольстве России в Польше
Фото: МИД РФ

Москва жестко ответит на вторжение польских властей на территорию школы при посольстве России в Варшаве. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что враждебные действия Варшавы нарушают Венскую конвенцию. В МИД РФ добавили, что это является очередным посягательством на российскую дипломатическую недвижимость в Польше, передает официальный сайт ведомства.

Утром в субботу, 29 апреля, власти Варшавы и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы не было возможности вывезти имущество из школы.

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