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Полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве в Варшаве

Никита Худяков
В мире
Полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве в Варшаве
Фото: Unsplash

В Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Об этом стало известно в субботу, 29 апреля.

Утром к зданию российского посольства прибыли полиция, представители мэрии, а также российские дипломаты, в числе которых был советник-посланник Андрей Ордаш. Он отметил, что решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными.

Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы из школы не было возможности вывезти имущество.

На территорию в настоящий момент допускаются только сотрудники посольства. Уточняется, что польские власти дали сотрудникам школы время до 19:00 по московскому времени, чтобы они могли покинуть здание, передает РИА Новости.

26 апреля депутат Государственной думы Олег Морозов предложил арестовать здание польского посольства на фоне изъятия средств со счетов посольства России в Варшаве.

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