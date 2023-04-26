«Политический гоп-стоп»: в Госдуме раскритиковали изъятие средств посольства в Польше

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Олег Морозов предложил арестовать здание польского посольства на фоне изъятия средств со счетов посольства России в Варшаве. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

— Фактически это нападение на нашу страну, захват нашего имущества. Моя точка зрения: арест здания польского посольства и понижение уровня дипотношений до временного проверенного, — заявил Морозов.

Он также призвал пресечь подобные шаги со стороны западных стран. Парламентарий назвал это «политическим гоп-стопом» и призвал ставить на место «польского шакала», передает Газета.ru.

Руководитель российской дипломатической миссии в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. Отмечается, что счет российского посольства в банке Santander был закрыт. Средства дипмиссии хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием. Политик также напомнил о желании польских властей объединить часть Украины со своей территорией.