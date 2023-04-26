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Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства

Евгений Силаев
В мире
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства
Фото: Unsplash

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель российской дипломатической миссии Сергей Андреев.

— Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры, — рассказал Андреев, чьи слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что счет российского посольства в банке Santander был закрыт. Средства дипмиссии хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием. Политик также напомнил о желании польских властей объединить часть Украины со своей территорией.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главную цель Варшавы в конфликте на Украине. По его словам, в Польше уже открыто говорят о возможности введения войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель».

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