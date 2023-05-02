Twitter снял ограничения с поста Медведева про Польшу

Фото: Администрация президента РФ

Twitter во вторник, 2 мая, снял ограничения с записи заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте.

— Этот твит нарушает Правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса, — говорится в сообщении компании.

В своей публикации Медведев написал, что Польша не должна существовать для России, пока у ее власти находятся русофобы. Он также заявил о польских наемниках в рядах ВСУ, которых Медведев назвал «крысами». Позднее он сообщил, что его показ его публикации был ограничен администрацией Twitter.

Утром в субботу, 29 апреля, представители руководства Польши и местные правоохранители ворвались в школу при посольстве РФ, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, однако получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание.

Вскоре МИД России вызвал временного поверенного в делах Польши в РФ Яцека Щлядевски и выразил ему решительный протест. В министерстве подчеркнули, что подобные действия с польской стороны не останутся без надлежащего ответа.