МИД: Временному поверенному Польши выражен решительный протест

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Временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевски выражен решительный протест из-за ситуации с захватом школы в Варшаве. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе российского МИД.

— Польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия с польской стороны не останутся без надлежащего ответа.

До этого сообщалось, что Щлядевски прибыл в здание российского МИД.

Утром 29 апреля стало известно, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы из школы не было возможности вывезти имущество.

Следственный комитет России даст правовую оценку факту захвата здания школы. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.