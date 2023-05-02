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Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД РФ

Евгений Белоусов
В мире
Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД РФ
Фото: МИД РФ

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски во вторник, 2 мая, прибыл в здание МИД РФ.

Его вызвали в министерство в связи с ситуацией с недавним захватом в Варшаве школы при российском посольстве, передает РИА Новости.

Утром 29 апреля стало известно, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы из школы не было возможности вывезти имущество.

Следственный комитет России даст правовую оценку факту захвата здания школы. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что Москва должна ответить на действия польского руководства. По его словам, Польша постоянно предпринимает попытки решить свои проблемы за счет российской стороны. Именно по этой причине и произошли события в Варшаве.

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