Политолог Кошкин: Москва адекватно ответит на действия Варшавы

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Москва должна ответить на действия польского руководства по вторжению в школу при посольстве РФ в Варшаве, эти меры будут адекватными. Такое мнение выразил политолог Андрей Кошкин в субботу, 29 апреля.

Эксперт считает, что Польша постоянно предпринимает попытки решить свои проблемы за счет российской стороны. По его словам, именно по этой причине и произошли события в Варшаве. При этом политолог подчеркнул, что РФ примет ответные меры, однако жесткими их назвать будет нельзя.

— Меры будут адекватные и зеркальные, — заявил Кошкин.

Кроме того, специалист считает, что Польша в настоящее время занимается обострением отношений с Россией еще для одной цели. Варшава хотела бы «создать себе комфортное отношение в Европе, а также возглавить некую конгломерацию от моря до моря, которую они хотят называть «Речь Посполитая», передает слова Кошкина Пятый канал.

Утром в субботу, 29 апреля, представители руководства Польши и местные правоохранители ворвались в школу при посольстве России, выломав в учреждении входную дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, однако получил отказ. Тогда сотрудники специальной службы сломали калитку и ворвались в здание.