СК РФ даст правовую оценку факту захвата здания школы при посольстве России в Варшаве

Фото: СК РФ

Следственный комитет России даст правовую оценку факту захвата здания школы при посольстве РФ в Варшаве. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, — говорится в официальном Telegram-канале СК РФ.

Утром в субботу, 29 апреля, представители руководства Польши вместе с сотрудниками правоохранительных ведомств ворвались в школу при посольстве России, выломав в учреждении входную дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, на что получил отказ. Тогда сотрудники специальной службы сломали калитку и ворвались в здание.

Впоследствии заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. По его словам, пока у руководства страны стоят русофобы, подобное государство не должно существовать.