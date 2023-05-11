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Грузовик вынесло на обочину из-за ДТП на 15-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Грузовик вынесло на обочину из-за ДТП на 15-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

Два грузовика столкнулись на 15-м километре МКАД. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На 15-ом километре МКАД автомобиль столкнулся с другим неисправным автомобилем, после чего один из них отбросило на обочину, а другой перекрыл две полосы движения. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей выносит на обочину.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На внешней стороне 51-го километра МКАД вечером во вторник, 9 мая, произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля. Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Другое ДТП произошло 7 мая на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.

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