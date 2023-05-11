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СМИ: Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
СМИ: Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на МКАД
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

При столкновении двух грузовиков на 15-м километре МКАД пострадали два человека. Об этом в четверг, 11 мая, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

— В результате два человека пострадали — водители транспортных средств, они госпитализированы, — говорится в публикации.

ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь на 11 мая на 15-м километре МКАД. Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей выносит на обочину.

На внешней стороне 51-го километра МКАД вечером во вторник, 9 мая, произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля. Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

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