СМИ: Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на МКАД

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

При столкновении двух грузовиков на 15-м километре МКАД пострадали два человека. Об этом в четверг, 11 мая, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

— В результате два человека пострадали — водители транспортных средств, они госпитализированы, — говорится в публикации.

ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь на 11 мая на 15-м километре МКАД. Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей выносит на обочину.

На внешней стороне 51-го километра МКАД вечером во вторник, 9 мая, произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля. Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.