Страх осуждения: почему люди закрываются от близких и откровенничают с незнакомцами

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Людям бывает очень тяжело делиться своими душевными переживаниями с близкими людьми, а вот откровенничать с незнакомцами — гораздо проще. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

По словам специалиста, люди стесняются, что окружение, узнав подробности их жизни, начнут осуждать и порицать.

— Похожие темы обыгрываются в ресторанах, — напомнил Фомин. — Вспомните, посетитель томно пьет очередной бокал горячительного и чуть ли не со слезами на глазах рвет душу перед барменом. Почему в принципе такая ситуация возможна? Так происходит, потому что у них нет предыстории отношений, им по большому счету плевать друг на друга, и посетитель уверен, что бармен его ни за что не осудит.

Именно элемент доверия создает условие, при котором постоялец позволяет себе излить душу перед чужим человеком.

— Человек стремится к безоценочности и избегает шаблонных фраз, которые часто говорят родные, осуждая нас за какие-либо проступки: у тебя всегда так, у тебя руки не из того места растут, ты всегда совершаешь ошибки. Заметьте, ведь нам часто приходится фильтровать свои слова и быть не до конца честными с родными, чтобы, не приведи бог, нас не пристыдили и не оскорбили, — заметил психотерапевт.

Люди до того боятся осуждений со стороны своих близких, что даже в период тяжелых эмоциональных порывов готовы сходить к психологу, что для многих реальное испытание.

— Те же, кто еще живет какими-то предрассудками, что, мол, к психологам ходят исключительно нездоровые, а вот я не такой, посещают соответствующие заведения, где они и приседают, так сказать, на уши персонала, делясь самыми темными чертами своей личности, — продолжил Фомин.

В заключение спикер добавил, что переделать родных — задача сложная и неблагодарная. Осознавая это, люди отказывают себе в удовольствии быть с ними предельно честными, и в итоге побеждает чувство самосохранения — желание избежать непонимания и осуждающих взглядов.