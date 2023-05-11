Трамп призвал республиканцев допустить в США дефолт

Фото: shutterstock

Члены Республиканской партии должны допустить дефолт в США, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов. Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт, — заявил он.

Трамп подчеркнул, если демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета, дефолт можно будет избежать. Демократы могут пойти на сокращение расходов в обмен на повышение потолка государственного долга, передает слова бывшего президента США телеканал CNN.

Социальная сеть Twitter уличила нынешнего главу государства Джозефа Байдена во лжи и напомнила ему о дефолтах, с которыми столкнулась страна. Президент США заявил, что государство за всю свою историю всегда могло платить по счетам. Спустя время под записью появилась подсказка, в которой рассказывается о пяти дефолтах, с которыми столкнулась американская сторона.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в стране существует угроза дефолта. Она также подчеркнула, что действия со стороны американского президента могут привести к настоящему конституционному кризису в Соединенных Штатах.