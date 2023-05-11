Психолог Наумова рассказала о психологических различиях собачников и кошатников

Фото: shutterstock

Любители собак отличаются открытостью и активностью, а кошатники любят спокойствие и одиночество. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, владельцы собак отличаются большим количеством энергии и потребностью в друге, который всегда будет рядом.

— Собачники — более активные и общительные люди. Также они дисциплинированы, любят все планировать и успевать. Они готовы командовать и воспитывать. У любителей собак много энергии. Им нужен друг рядом. Этим людям не нравится быть наедине с собой. Они более агрессивные и менее сдержанные, — рассказала Наумова.

Истинные собачники могут взять себе кошку. Но настоящие кошатники никогда не возьмут себе собаку, заверила психолог.

Специалист отметила, что многие кошатники любят одиночество и скрывают истинные эмоции на людях.

— В большинстве случаев кошатники более закрытые и замкнутые. Однако это не обязательная составляющая их психики. Они умеют управлять своими эмоциями на людях. Многие кошатники — интроверты. Они живут в своем внутреннем мире, фантазиях, — объяснила она.

Собеседница «ВМ» считает, что у кошатников и собачников также отличаются предпочтения в проведении свободного времени.

— Зачастую у владельцев кошек есть потребность побыть наедине с собой, им часто бывает лень выходить на улицу. Таким людям сложно заставить себя что-то делать. Они любят полежать, помечтать в обнимку с котиком. Кошатникам нравится независимость кошек, в них они видят часть себя, — уверена Наумова.

А собачникам нравится, что их питомцы легко идут на контакт и всегда находятся рядом с ними. Владельцы собак любят активный отдых, например, на природе в большой компании вместе с животными, подытожила она.

До этого врач-ветеринар Татьяна Гольнева рассказала «ВМ», какой вакциной лучше прививать домашних животных. По ее словам, российские вакцины чаще вызывают побочные реакции у домашних животных. Ветеринар предупредила, что при возможности лучше выбирать зарубежные вакцины, но важно убедиться, что они были ввезены в нашу страну официально.

Эксперт напомнила, что если владелец не планирует выезжать с собакой или кошкой за рубеж, то от бешенства животных можно прививать бесплатно в государственных ветеринарных клиниках.