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Город выставил на торги 30 парковочных мест в районе Южное Бутово

Лейла Алиева
Город
Город выставил на торги 30 парковочных мест в районе Южное Бутово
Фото: Pixabay
Москва, Варшавское шоссе, 204 Карта всех событий

Столица выставила на торги 30 парковочных мест в двух многоуровневых паркингах на Варшавском шоссе. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На городские торги выставлено 30 машино-мест на двух расположенных рядом многоуровневых автостоянках в Южном Бутове. Они находятся на Варшавском шоссе, в шаговой доступности от жилых кварталов, что обеспечивает удобный съезд на одну из важных транспортных артерий столицы, — рассказал он.

Семь предлагаемых машино-мест находятся на Варшавском шоссе, дом 204. Еще 23 объекта — на Варшавском шоссе, дом 206. Заявки на участие в торгах завершатся с 19 по 30 мая, сами аукционы состоятся с 24 мая по 1 июня в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также город выставил на торги права на размещение наземной автостоянки в районе Ясенево. Победителю аукциона необходимо будет установить на участке электронный шлагбаум и ограждения, обеспечить освещение стоянки в ночное время, нанести дорожную разметку и при необходимости разместить пункт охраны.

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