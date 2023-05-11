Московские колледжи пригласили школьников на дни открытых дверей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные колледжи, подведомственные Департаменту образования и науки, проведут дни открытых дверей для абитуриентов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила заместитель руководителя ведомства Ирина Швец.

— Вы сможете сами увидеть, как работает каждое учебное заведение, лично пообщаться с преподавателями и студентами, узнать больше о востребованных профессиях и будущих работодателях. Стать участником мастер-классов, посетить учебные аудитории, мастерские и лаборатории с современным оборудованием, — рассказала она.

Так, 18 мая в 15:30 свои двери откроет образовательный комплекс «Юго-Запад», где гостям расскажут о разработке электронных устройств и систем. В этот же день в 16:30 Московский индустриальный колледж погрузит молодых людей в атмосферу технических профессий.

В свою очередь образовательный комплекс градостроительства «Столица» приглашает на день открытых дверей 20 мая в 10:00. Чтобы принять участие в мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте образовательного учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Определиться с профессией будущим абитуриентам также поможет Telegram-канал «Колледжи Москвы», где собрана вся необходимая информация для поступления.