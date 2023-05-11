Участники проекта «Московское долголетие» создадут модные коллекции одежды с известными дизайнерами

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичей старшего поколения приглашают принять участие в отборе в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров — 2023». Об этом в четверг, 11 мая, рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

— В этом году мы уже в третий раз откроем творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров», где участники проекта смогут получить профессиональные компетенции и в тандеме с известными дизайнерами создать модные коллекции, — отметил он.

Пять самых популярных российских модельеров станут наставниками участников лаборатории, среди них Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Джемал Махмудов, Денис Еремкин и Ксения Новикова. Они отберут по 10 человек и создадут пять модных коллекций одежды. Заявку на участие можно отправить до 31 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.