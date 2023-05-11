Ефимов: Город подписал договор о реорганизации участка промзоны «Дегунино-Лихоборы»

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Городское правительство заключило с ООО «Специализированный застройщик «Прометейсити» договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» площадью 15,34 гектара. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестор, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», был определен по результатам торгов. Город заключил с ним соответствующее соглашение, оно стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий. Компания планирует вложить в редевелопмент площадки около 36 миллиардов рублей и создать там современный микрорайон, где появится более 6,8 тысячи новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 2,2 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор с инвестором был заключен на семь лет. За это время планируется построить 239 тысяч квадратных метров жилья и 150 тысяч «квадратов» общественно-деловых и социальных объектов. В частности, речь идет об образовательном и физкультурно-оздоровительном комплексах, а также поликлинике.

На севере столицы силами инвесторов возводят пять школ и детских садов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил Ефимов. Образовательные учреждения появятся в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт. На данный момент объекты находятся на стадии проектирования или строительства.