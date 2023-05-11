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Полицейские задержали двух угонщиков автомобилей в подмосковном Дмитрове

Араз Салехов
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Полицейские задержали двух угонщиков автомобилей в подмосковном Дмитрове
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые угоняли автомобили в подмосковном Дмитрове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 11 мая.

По ее словам, задержанными оказались мужчины в возрасте 18 и 20 лет. Они угнали семь автомобилей. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей. В настоящее время все похищенные автомобили возвращены собственникам.

Видео: Telegram / МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Недавно со столичной подземной парковки мужчина на эвакуаторе угнал Lamborghini Murcielago за 12 миллионов рублей. Злоумышленник приехал на подземную парковку в Хорошевском районе Москвы и предъявил охраннику поддельные документы на итальянский автомобиль. После чего мужчина погрузил иномарку на эвакуатор и скрылся.

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