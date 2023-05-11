Полицейские задержали двух угонщиков автомобилей в подмосковном Дмитрове

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые угоняли автомобили в подмосковном Дмитрове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 11 мая.

По ее словам, задержанными оказались мужчины в возрасте 18 и 20 лет. Они угнали семь автомобилей. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей. В настоящее время все похищенные автомобили возвращены собственникам.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Недавно со столичной подземной парковки мужчина на эвакуаторе угнал Lamborghini Murcielago за 12 миллионов рублей. Злоумышленник приехал на подземную парковку в Хорошевском районе Москвы и предъявил охраннику поддельные документы на итальянский автомобиль. После чего мужчина погрузил иномарку на эвакуатор и скрылся.